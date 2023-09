Sonia Bruganelli, tutto pronto per Ciao Darwin con Paolo Bonolis: ecco dietro le quinte

di Redazione web

Sonia Bruganelli tranquillizza i fan: Ciao Darwin si farà. A confermarlo è la stessa opinionista tv che nelle ultime ore ha pubblicato nelle stories di Instagram il dietro le quinte del programma.

Il grande ritorno della trasmissione condotta dall'ex marito Paolo Bonolis è diventato un vero e proprio caso. Per il conduttore di Mediaset, infatti, la nona edizione di Ciao Darwin sarà anche l'ultima e, la promo apparsa ad agosto, non è più in onda. Ecco cosa sta accadendo.

Il caso Ciao Darwin

Paolo Bonolis ha bisogno di «andare in pensione».

Ciao Darwin 9, quindi, potrebbe segnare la fine di un percorso che da oltre un ventennio hanno visto migliaia di telespettatori ridere e scherzare grazie alle sue doti di conduzione e all'amicizia che lo lega al collega Luca Laurenti.

Sonia Bruganelli: il dietro le quinte

La nona edizione del programma, annunciata nel 2022 e inizialmente prevista per la primavera 2023, andrà in onda in autunno, segnando il ritorno del programma che dal 2019 non era più presente su in Mediaset.

Una foto pubblicata dall'opinionista tv, la mostra impegnata dietro lo schermo, durante il montaggio di una puntata: «Aspettando Ciao Darwin», ha scritto Sonia Bruganelli nelle sue Instagram stories.

