Sonia Bruganelli e il dopo Paolo Bonolis: la rivelazione social

di Redazione Web

Sonia Bruganelli di nuovo in love? Nelle scorse ore, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto campeggiare una massima di Khalil Gibran: «Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose». Cosa avrà voluto dire? Gli utenti si sono chiesti se abbia trovato un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Bonolis. Sarà davvero così?

Ilary Blasi, cambio di look dopo la vacanza. Fan impazziti: «Dimostri 10 anni in meno»

Michelle Hunziker, dieta e allenamento: ecco i trucchi per avere il (suo) fisico perfetto

ll mistero

Già in passato, Bruganelli ha più volte postato frasi criptiche che hanno lasciato intendere che la relazione con il conduttore romano fosse in forte crisi.

La news

Se ha davvero Sonia ha cominciato una nuova frequentazione, presto si scoprirà chi è. Quel che è certo è che con l’ex marito Paolo Bonolis è rimasta in ottimi rapporti. Infatti, nonostante la rottura, anche quest’estate ha trascorso le vacanze estive con lui, per il bene dei figli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA