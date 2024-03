Sinner gioca a calcio col figlio di 2 anni di Nadal: il video tenerissimo

di Redazione web

Jannik Sinner si sta preparando per l'inizio di Indian Wells. Tra campi di tennis, allenamenti e preparazione atletica per cercare di mettere le mani sul premio finale, c'è anche tempo anche per dei momenti di relax. Proprio in uno di questi, l'altoatesino è stato ripreso mentre gioca a calcio con Nadal.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">📍Indian Wells🌴🇺🇸<br><br>Jannik & Rafael Jr. Nadal<br><br>📷: <a href="https://twitter.com/karenytv3?ref_src=twsrc%5Etfw">@karenytv3</a> <a href="https://t.co/6MMIWbMfUp">pic.twitter.com/6MMIWbMfUp</a></p>— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) <a href="https://twitter.com/JannikSinner_Up/status/1765412341280051700?ref_src=twsrc%5Etfw">March 6, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Non si tratta di Rafa, ma del figlio del campione spagnolo che non ha neanche 2 anni.

