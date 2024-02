Sinner agli ottavi dell'Atp di Rotterdam, quanto guadagna (e quanti punti prende) in caso di vittoria: obiettivo numero 3

Jannik Sinner oggi scende in campo nell'Atp 500 che si sta giocando in questi giorni a Rotterdam. Dopo l'esordio con Botic Van de Zandeeschulp e gli ottavi di finale vinti contro Gaël Monfils, stasera l'altoatesino sfida Milos Raonic. Trionfare in questo torneo è molto importante per Sinner, che potrebbe anche recuperare i punti persi per non aver partecipato all'Atp 250 di Montpellier. Il torneo francese, infatti, è stato disertato dal tennista italiano che nel 2023 ha vinto conquistando sia il montepremi in denaro che i punti in palio. Ora in caso di vittoria in Olanda, Sinner potrebbe mettere le mani su un premio di circa 400 mila euro e 500 punti per la classifica.

Il premio in denaro

Il montepremi stanziato per il torneo è in totale €2.290.720. Questa cifra è da dividere tra il singolo e il doppio, ed è spartito per tutti i turni. Il premio per il 1° turno è di €16.665, mentre per il secondo è di €31.225. Per i quarti di finale, turno in cui è impegnato Sinner oggi, si arriva a €58.495. In semifinale la posta in palio si alza di molto e si raggiunge quota €114.490, mentre se si raggiunge l'ultimo atto ovvero la finale €214.795. In caso di vittoria finale, poi, il premio in denaro è di €399.215.

I punti in palio

Essendo un torneo Atp 500, i punti in palio in caso di vittoria sono appunto 500. Per il primo turno non è previsto un miglioramento del bottino, mentre con la vittoria del secondo turno (in cui Sinner ha sconfitto Monfils) si conquistano 50 punti. Per il successo nei quarti di finale si conquistano 100 punti, mentre in semifinale 200. Infine, in caso di solo raggiungimento della finale il bottino sale a 330 e in caso di vittoria 500.

Sinner ha visto scendere i suoi punti nella classifica Atp a causa del torneo di Montepellier saltato. In Francia era arrivata la vittoria e quindi 250 punti per il ranking, mentre lo scorso anno a Rotterdam solo 300 visto il raggiungimento della finale persa con Medvedev. In caso di successo quest'anno, ci sarebbero 170 punti in più rispetto al torneo del 2023. Nel complesso, però, la vittoria dell'Australian Open ha permesso al classe 2001 di partire con il piede giusto: ben 2000 punti in cassaforte che lo scorso anno non c'erano vista l'eliminazione ai sedicesimi.

