Simone Susinna, ex Isola, ritrova l'amore ai piedi di una popstar brasiliana: le foto alla sfilata di Dolce&Gabbana non lasciano dubbi

Simone Susinna, 29 anni, è famoso al pubblico per la sua partecipazione al reality show l'Isola dei Famosi (ed essere arrivato secondo) e per la sua interpretazione nel film "Altri 365 giorni", il sequel del film erotico di Netflix, "365 giorni", dove recita accanto al protagonista Michele Morrone. Simone è anche un modello molto richiesto dai brand più noti, tra i quali Dolce&Gabbana. Proprio durante l'ultima sfilata del brand italiano, l'attore ha pubblicato alcune storie su Instagram insieme ad una popstar brasiliana, famosa in tutto il mondo. I due erano ospiti alla sfilata di Stefano Dolce e Domenico Gabbana che si è tenuta ad Alberobello, in Puglia e in molti li hanno visti in atteggiamenti molto intimi tra loro, scambiandosi carezze e sguardi di fuoco. Cosa starà accadendo tra i due? Una storia di Simone Susinna svela tutto e non lascia dubbi.

La vita privata di Simone Susinna è stata al centro di numerosi rumor dalla sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Il modello è stato fidanzato con l'ex gieffina Mariana Rodriguez, e ha avuto un flirt con la ex Miss Italia, Carolina Stramare. Dopo le voci sulla sua presunta omosessualità, viste alcune scene hot sul set del sequel di "365 giorni" con Michele Morrone, Simone sembra aver trovato la serenità tra le braccia della popstar brasiliana, Anitta (30 anni).

I due sono stati avvistati insieme in Puglia, in occasione della sfilata di Dolce&Gabbana, tra i trulli di Alberobello e la loro chimica ha subito catturato gli sguardi dei curiosi. Che sia nato un nuovo amore? Sono già stati definiti la coppia dell'estate, tra scatti hot e sorrisi sensuali, ma ad accendere ancora di più le attenzioni sono stati i post che i due hanno pubblicato su Instagram. Simone Susinna ha pubblicato una serie di scatti dell'evento, tra cui anche un dietro le quinte che lo ritrae con Anitta a bordo piscina e, in seguito, un video in cui bacia i piedi della ragazza.

La relazione (o frequentazione) tra i due sembrerebbe andare a gonfie vele, vista la storia su Instagram di questa mattina di Simone in cui riprende Anitta allenarsi sull'ellittica con scritto: «Best mornings», ovvero "le mattine migliori".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 12:44

