Michele Morrone, è flirt con Khloe Kardashian? Il video manda in delirio i fan

Fan in delirio per il video che circola sul web e mostra la star americana dei reality, Khloe Kardashian, insieme all’attore italiano Michele Morrone? Uno scatto in posa, abbracciati, alla Fashion Week di Milano, per accendere il gossip di una nuova storia d'amore. A poche settimane dalla nascita del suo ultimo figlio con maternità surrogata, Kardashian è volata in Italia dove sembra aver già subito un'intesa con l'attore di "365 giorni".

Khloé Kardashian e Michele Morrone durante o “After Party” na Itália - 24 de setembro. pic.twitter.com/m4axDQqiG5 — Khloé Kardashian Brasil (@khloedashbra) September 25, 2022

Come racconta il Daily Mail, il modello e attore è stato visto flirtare con una delle sorelle Kardashian durante la settimana della moda milanese. Avrebbero scambiato qualche parola affettuosa poco prima dello show di Dolce&Gabbana. Da qui, uno scatto diventato virale sui social. Il loro "flirt" sarebbe proseguito poi nel corso dell’afterparty: alcune foto testimoniano che i due si sono intrattenuti a ballare e a chiacchierare. Khloe tentava di sussurrare a Morrone qualcosa all’orecchio, nonostante la musica alta,e lui la incoraggiava ad avvicinarsi. Ci sarà qualcosa in più di una conoscenza?



Il modello e attore italiano risulta essere single, nonostante gli siano stati attribuiti diversi flirt negli ultimi tempi. Le immagini insieme a Khloe Kardashian arrivano pochi giorni dopo che la star americana è stata fotografata mentre piangere nell’episodio della serie della quale è protagonista, insieme alla sua famiglia. Le lacrime sono dovute al tradimento del compagno Tristan Thompson. Il cestista dei Chicago Bulls, infatti, nonostante aspettasse un figlio da Khloe, lo scorso anno ha avuto una storia segreta con l’istruttrice di fitness Maralee Nichols, sfociata nella nascita di un altro bebè.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 20:29

