Simona Branchetti bloccata in treno sull'alta velocità Roma-Milano. L’appello a Salvini: «Sequestrati a bordo, conto su di lei»

Un viaggio interminabile quello di Simona Branchetti, giornalista e conduttrice televisiva italiana, che nelle ultime ore ha voluto condividere sul suo profilo Instagram il racconto del lungo ritardo nella tratta percorsa in treno tra Roma e Milano. La giornalista di Canale 5 si è rivolta anche al Ministro Matteo Salvini: «Conto su di lei». Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

«Dopo settimane in cui ho evitato di spostarmi in treno sulla tratta Roma - Milano ci ho riprovato - ha scritto Simona Branchetti a corredo del post Instagram -.

Poi, la giornalista ha aggiunto: «E allora faccio un appello pubblico al Ministro Matteo Salvini per indagare su cosa stia accadendo, perché non è possibile che in piena stagione turistica i nostri treni “sequestrino” le persone in stazione o a bordo. Io personalmente sono stata vittima direttamente di almeno 3 episodi prima di decidere di evitare almeno per un po’ i treni. Bloccata in stazione centrale a Milano per un black out dei monitor, bloccata almeno due volte a Roma per mancato arrivo dei freccia da Napoli».

«Viviamo nel paese più bello del mondo ma...»

«Bloccata lungo la tratta per continui ammodernamenti di linea che poi non funziona mai - ha sottolineato Simona Branchetti -. Comincia a sembrare la storia degli autobus dell’Atac di Roma che prendevano misteriosamente fuoco. Viviamo nel paese più bello del mondo, ma sembra trasformato in un girone dantesco. Ministro conto su di lei»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 15:08

