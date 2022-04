Pomeriggio 5, chi condurrà in estate? Ecco chi prende il posto di Simona Branchetti

E' tempo di cambi al timone per la stagione estiva. Come spesso capita, c'è una turnazione di conduttori o conduttrici a cui affidare i vari programmi nella loro versione estiva. Mediaset, ad esempio, starebbe pensando alla presentatrice a cui affibbiare il timone di uno degli show più importanti di Canale 5, Pomeriggio Cinque, al posto di Barbara D’Urso. Idem per Mattino 5. Chi saranno la prescelte?

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, D'Urso sarebbe in procinto di lasciare il timone del programma, solo per l’estate, a Veronica Gentili.

Veronica Gentili si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver condotto Stasera Italia dal 2018 al 2021 e di Controcorrente dal 2021, entrambi in onda su Rete4. La 39enne ha fatto una lunga gavetta come opinionista all’interno di rotocalchi e talk show di La7, come Piazzapulita, Coffee Break e L’Aria che Tira. La giornalista, volto anche del TG4, è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma e ha preso parte ad alcune fiction come Don Matteo, Il Commissario Rex e Provaci ancora Prof!. Per lei, sarebbe la prima esperienza professionale a Canale 5.

A quanto pare quindi, durante la bella stagione, Pomeriggio Cinque non chiuderà i battenti, anzi. Il programma di informazione, insieme a quello della fascia mattutina Mattino Cinque, proseguirà. Ciò che cambierà rispetto alla versione tradizionale sarà il volto della conduttrice. Pomeriggio Cinque sarà destinato a sfidarsi, in termini di ascolti, con il programma di punta della fascia pomeridiana Rai, Estate in Diretta, che sarà condotto ufficialmente da Roberta Capua e da Gianluca Semprini.

Sulla conduzione di Mattino Cinque, il Biscione avrebbe deciso di affidarne la conduzione a Simona Branchetti, già collaudata nella versione del 2021 e e poi nella sostituzione della D’Urso nella versione natalizia di Pomeriggio Cinque, Pomeriggio Cinque News, lo scorso dicembre.

Come di consueto, poi, da settembre Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque dovrebbero essere nuovamente condotti dalle padrone di casa, rispettivamente Federica Panicucci e Barbara D’Urso.

