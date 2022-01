La Vita in Diretta e l'ospite scippato da Pomeriggio 5, Simona Branchetti: «Ho parlato con Matano, tutto chiarito»

Bufera terminata. In apertura della nuova puntata di Pomeriggio 5, Simona Branchetti ha voluto chiarire la polemica scoppiata ieri in seguito all'attacco del conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano per aver sottrato un ospite al suo programma.

«Consentitemi di fare una piccola precisazione - dice la conduttrice - sullo spiacevole episodio accaduto ieri con la Vita in diretta. Stamattina ho avuto il piacere di ricevere una telefonata da Alberto Matano, il quale ha compreso che non c'è stata alcuna volontà di voler scippare un ospite a nessuno».

«Siamo tutti qua per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma purtroppo lui, come me, sa che quando si sta sul campo questo non sempre è possibile». E conclude: «Siamo tutti qui per raccontare fatti dolorosi e di cronaca».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 19:41

