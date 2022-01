Pomeriggio 5: Simona Branchetti ancora polemica con Alberto Matano: «Sei pessimo»

Sembrava terminata la polemica dei giorni scorsi che ha travolto Simona Branchetti e Alberto Matano. Quest'ultimo, conduttore di La vita in diretta, aveva accusato la collega, conduttrice di Pomeriggio 5, di avergli scippato un ospite. La giornalista di Mediaset ha poi chiarito in diretta la questione, sottolineando di aver parlato al telefono con Matano e che era stata chairita l'incomprensione. Ma, non è così. E' stato lo stesso Matano a risollevare la questione durante l'ospitata a Tv Talk, sabato 8 gennaio. Non ha negato di aver sentito la collega Branchetti al telefono, ma ha escluso categoricamente che ci sia stato un chiarimento, perchè a detta sua, non c’era da chiarire nulla. «Devo dire che non ho nulla da chiarire – ha dichiarato il conduttore -, dico la verità e l’ho detta in diretta. Ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Quindi non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti».

Immediata la risposta della Branchetti che, riprendendo un articolo online riguardante la polemica, ha scritto in una storia Instagram: «Pessimo Alberto Matano che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto. E lo scorretto chi è?».

