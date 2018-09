Silvia Provvedi al GFVip per dimenticare Corona: «Ci vuole lo stacco. Federico? Non sono fidanzata»

Corona, perché è finita con Silvia? La risposta a Mattino 5

“Sì, ci voleva questo stacco, e mi può solo fare bene, perché il lavoro è la miglior medicina”. Silvia Provvedi è pronta ad entrare alp assieme alla sorella Giulia anche per dimenticare il suo ex,Silvia ultimamente è molto vicina a Federico Chimirri, con cui però non sarebbe fidanzata: “Non mi sono ri-fidanzata – ha fatto sapere a “Novella2000” - diciamo che ci stiamo vedendo. Ma non penso di dirmi fidanzata, con quello che ho passato (…) quando si vivono esperienze forti ci si chiude in se stesse e si mette un po' di prudenza in più”.Il reality Mediaset per lei è molto importante: “Ora vivo aspettando questo Grande Fratello Vip e io e mia sorella Giulia lo faremo al meglio. Non è la prima volta per noi in un reality (hanno vinto L'Isola dei Famosi nel 2015), ma questa esperienza sarà di sicuro cruciale per la nostra vita”.