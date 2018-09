Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è tornato in grande forma dopo il carcere e il periodo turbolento passato qualche anno fa. La fine della storia con Silvia Provvedi, che aveva fatto sognare molti romantici, sembra però essere già archiviata e l'ex re dei paparazzi sta costruendo un nuovo rapporto con, oltre a recuperare i rapporti familiari con l'ex moglieper il bene del loro figlio Carlos.I due si sono conosciuti a un evento e a fare la prima mossa è stato proprio Corona. Lei ha 22 anni e molti di differenza con Fabrizio, ma non sembra essere un problema per nessuno dei due. Mattino 5 dedica a Corona, che il prossimo 21 settembre dovrà tornare in aula per il suo processo, un lungo servizio alla fine del quale lo stesso Fabrizio decide di intervenire telefonicamente. Ammette di aver passato una delle estati più belle della sua vita, anche grazie a Zoe, ma aggiunge di essere ormai da giorni concentrato sul lavoro e anticipa che dal 1 ottobre lancerà il suo portale, attraverso il quale racconterà la sua vita in diretta 24 ore su 24.Federica Panicucci chiede di Silvia, ma Corona dice che ne parlerà più in là (non a caso il prossimo 15 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Verissimo che lo vedrà come ospite). Un ultimo pensiero va a Ninza, Fabrizio dice di essere molto felice di essere riuscito a recuperare il rapporto con lei, soprattutto per il bene del figlio e della loro famiglia.