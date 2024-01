Silvia e Giulia Provvedi: «Mamma operata d'urgenza per un aneurisma, l'intervento di 7 ore». Il racconto a Verissimo

di Dajana Mrruku

Silvia Provvedi e Giulia Provvedi, meglio conosciute come Le Donatella, sono due gemelle molto conosciute sul piccolo schermo per le loro partecipazioni al Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi, che hanno vinto. Dopo la nascita di Nicole, la figlia di Silvia, la loro vita è cambiata totalmente. Le gemelle ospiti a Verissimo, hanno raccontato a Silvia Toffanin un evento molto intenso accaduto poco prima di Natale alla mamma, un anno dopo la morte del papà.

Le Donatella, la malattia della mamma

«Le 48 ore successive all'operazione sono molto delicate. C'è l'ansia per l'attesa del risveglio post operatorio, capire come si sveglia e poi ancora attesa per le 48 ore. Sono stati giorni complessi. Guardavamo il soffitto con la speranza che ci fossero buone notizie. Il nostro angelo custode è stato papà perché l'ha protetta», ha aggiunto Giulia Provvedi, tra le lacrime. Anche Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime, ma l'arrivo di Nicole, la figlia di Silvia Provvedi di tre anni, ha risollevato l'umore dell'intervista portando gioia e spensieratezza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 19:11

