Serena Autieri a Domenica In, Mara Venier spiazza tutti: «Me l'hai rubato». Poi scappa dietro le quinte. Ultima ospite del programma, prima della pausa estiva, Serena Autieri che da domani sarà in onda "Dedicato". La nuova trasmissione estiva della mattina di Rai1.

L'attrice partenopea spiega tutto: «Dedicato parla di sentimenti, per dire grazie a qualcuno che ci ha aiutato nella vita». Mara Venier si congratula: «È una bella idea, sarebbe stata bella anche per Domenica In...». Serena Autieri aggiunge: «È un'idea del direttore Stefano Coletta». A quel punto, Mara Venier spiazza tutti: «È un'idea del direttore? Non lo sapevo. Direttore - dice ironica rivolgendosi a Coletta presente in studio - ma l'hai dato alla mattina di Rai1, poteva essere una bella idea per noi». Poi, la conduttrice corre dietro alle quinte ad abbracciare il direttore. Tornata in centro studio, Mara Venier, rivolgendosi a Serena Autieri, chiosa ironica: «Me l'hai rubato! Se va bene, te lo rubo». Risate in studio.

Poi i saluti commossi. La conduttrice conclude la sua tredicesima edizione di Domenica In tra gli applausi della squadra: «Io sono molto felice di aver fatto questa edizione. Non era pensabile quando sono tornata in Rai tre anni fa. Mi sembra di essere sempre stata qua, di non essere mai andata via. Voglio dire grazie a tutti, questa è stata la Domenica In più difficile che ho fatto. Ma a settembre io sono ancora qua». Emozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 18:05

