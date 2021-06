Achille Lauro ospite di Mara Venier nell’ultimo appuntamento con “Domenica In”. Achille Lauro ha rincontrato l’amica Mara Venier, che l’ha accolto con affetto ed entusiasmo: «Siamo qui dove tutto è iniziato - ha fatto sapere il cantante - fra di noi un colpo di fulmine!»

Achille Lauro ospite di Mara Venier a "Domenica In"

Achille Lauro, ospite di Mara Venier a “Domenica In”, ha parlato della sua scalata al successo: «Sono qui, da dove tutto è iniziato – ha raccontato - C’è stato un colpo di fulmine tra di noi durante il mio primo Sanremo, quando pesavo dieci chili di meno. Venivo da un periodo difficile e intenso, questi anni anche sono stati impegnativi ma me la sono goduta di più. Il successo che ho ottenuto non è una cosa improvvisa, perché le storie di successo nascondono sempre da impegno e testardaggine. E’ stato un mattoncino alla volta, alle volte è dura, fare un percorso non standard è sempre una scommessa, soprattutto per una generazione che guarda poco al futuro come la nostra».

Fondamentale per Achille Lauro è stato comprendere sin da piccolo le sue passioni: «A dodici anni mia madre mi trovava in camera mentre scrivevo poesie e testi. Era una sorta di autoanalisi, capivo chi ero, mi conoscevo. In quel momento non era musica, ma vita. Ho avuto la fortuna di capire subito cosa mi piacesse fare».

Mara Venier ha poi mostrato ad Achille Lauro alcuni filmati delle sua interpretazioni a Sanremo: «Provo sensazioni strane, la mia vita è cambiata molto. Penso a quanto abbiamo fatto e quanto lavoro c’è stato dietro. Ho creato un grande team e ci aspettano ancora grandi sfide. Il mio percorso è difficile perché dietro la mia musica ci sono diverse chiavi di lettura e, a volte, il costume che indosso mentre interpreto il pezzo impedisce di approfondire e capire il concetto che c’è di fondo».

Achille Lauro ha presentato il suo ultimo album, “Lauro”: “Nel 2020, nell’anno del Covid, ho regalato tanta musica. Questo pero lo ritengo il mio vero album, ci abbiamo messo l’anima. Ci sono pezzi di me. Voglio dedicare a ogni brano del tempo per poterli far conoscere

Oltre alla musica si tiene occupato in molti altri campi: «Mi piace inventare quello che non esiste, tutti progetti ambiziosi su cui vedo un potenziale. Partecipo a molte start-up, anche finanziando, ho lavorato alla regia di due documentari, curerò dei contenuto per Amazon e vorrei fare anche un passo nella moda, disegnando abiti. Mi piace mettermi in gioco…».”

