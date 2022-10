Selvaggia Lucarelli, tassista aggredisce il papà: ecco cosa è successo

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli ha denunciato sui social un episodio spiacevole che ha coinvolto il papà 88enne. La giornalista con una Instagram stories ha raccontato il fatto usando parole molto dure: l'anziano padre è stato aggredito verbalmente da un tassista a Milano. Ma per quale motivo?

Cosa è successo

Selvaggia Lucarelli, nero su bianco ha raccontato cosa è successo: «Oggi a Milano un tassista va a prendere mio padre. 88 anni, quasi sordo, fuori dalla RSA. Per un fraintendimento sulla chiamata lui fa il mio nome e ah è il padre di Selvaggia Lucarelli? E giù a inveire contro di me. Mio padre in imbarazzo e dispiaciuto. Che schifo», chiosa la giornalista mostrando il suo disappunto per la vicenda accaduta al papà.

Non è la prima volta che Selvaggia attacca duramente i tassisti. Pochi giorni fa aveva ricondiviso sulle storie un episodio spiacevole che aveva coinvolto Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 08:43

