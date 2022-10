Ballando, la seconda puntata: il caso Iva Zanicchi. Il ballerino per una notte sarà Massimiliano Gallo

La lite con il pesante insulto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, ripstettivamente concorrente e giurata, l'infortunio della Costamagna e Massimiliano Gallo come Ballerino per una notte. Ecco gli ingredienti della nuova puntata di Ballando con le Stelle che andrà in onda sabato 15 ottobre.

Ballando con le Stelle, anticipazioni: il caso Iva Zanicchi. Ballerino per una notte Massimiliano Gallo

I Vip in gara, affiancati dai Maestri, per la seconda puntata di Ballando con le stelle, hanno realizzato coreografie ancora più sorprendenti, alzando l’asticella della loro preparazione, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati più temuti del piccolo schermo: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista ci sono i volti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”.



Nello spazio riservato al “Ballerino per una notte” scenderà in pista uno degli attori più apprezzati: Massimiliano Gallo. Già marito di 'Imma Tataranni' e commissario dei 'Bastardi di Pizzofalcone', dal 20 ottobre su Rai1, sarà protagonista nella nuova fiction: "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", personaggio nato dalla penna di Diego De Silva. Gallo ha accettato una nuova sfida: ballare una coreografia realizzata ad hoc per lui, che verrà votata dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato ad una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica.

Le coppie in gara di Ballando con le stelle





