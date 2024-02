Selena Gomez rivela la sua passione per un'icona del Rock. Non potete immaginare di chi si tratta

di Alessia Di Fiore

Selena Gomez, reduce dal suo ultimo successo "Love On", è stata ospitata al late show di Jimmy Kimmel Live durante il quale non solo ha parlato del suo ultimo singolo, ma ha anche rivelato al pubblico la sua fortissima passione per l'icona rock, Kurt Cobain.

Durante l'ntervista la popstar si è anche prestata a una sorta di Trivia quiz su se stessa in rivalità con una sua fan e incredibilmante la sconfitta è andata proprio alla star, mentre la sua super fan, che ha dimostrato di conoscere Selena meglio di quanto lei onosca se stessa, si è portata a casa un cofanetto autografato dalla popstar.

E' proprio vero che i fan più scatenati conoscono tutto del proprio idolo.

Selena classe '92, aveva solo due anni quando il musicista si è tolto la vita nella sua casa di Seattle: «Mia madre, ovviamente, mi faceva ascoltare tutti i tipi di musica da piccola, ma io ero come ossessionata da Kurt. Mi tingevo e tagliavo i capelli come lui», poi aggiunge «So un fin troppo di Kurt Cobain, ho visto il suo documentario tipo 12 volte».

Una cosa è dunque certa: se la Gomez venisse sfidata a un Trivia quiz su Cobain vincerebbe sicuramente.

