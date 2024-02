Beatrice Valli, sfogo contro gli haters: il video di Selena Gomez

di Alessia Di Fiore

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, viene spesso presa di mira sui social nell'ultimo periodo e l'influencer ha spesso dichiarato di essere stufa dei continui attacchi che riceve dai suoi haters. Al centro della discussione c'è il modo in cui l'influenecr gestisce i suoi impegni familiari, il suo aspetto fisico e talvolta quello dei suoi figli e la sua relazione con le sorelle Eleonora e Ludovica (anche lei ex concorrente di Uomini e donne).

Questa volta al centro della polemica sembrerebbe esserci il modo in cui Beatrice Valli utilizza i social e gli haters le hanno mosso alcune critiche sul fatto che da un po' di mesi a questa parte sembrerebbe che l'influencer tenda a fare troppe sponsorizzazioni solo a scopo di lucro e notorietà.

Beatrice ha risposto alle accuse condividendo un video in cui l'attrice Selena Gomez parla della sua asperienza sui social e come questi talvolta possano essere tossici, e a cornice del filmato scrive: «Cari miei haters o persone tanto turbate da commentare e odiare così tanto da rovinare una foto o un video con le vostre parole, fate altro perché dietro una foto dietro a quelle persone la vita è un'altra». L'ex corteggiatrice allude al fatto che ciò che si vuole far vedere sui social non è sempre affine alla vita vera, ma solo una piccola parte che si sceglie di condividere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA