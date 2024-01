Beatrice Valli, nuovo sfogo sui social: «E con questa concludo»

di Alessia Di Fiore

Dopo l'euforia dei festeggiamenti per il suo 29esimo compleanno, Beatrice Valli torna a sfogarsi sui social ancora una volta. Oggi, però, l'influencer non sembrerebbe avercela con qualcuno in particolare, bensì sembrerebbe intenta a muovere un appello ai suoi follower su come comunicare con sui social.

La Valli non ha tutti i torti, vuole semplicemente invitare gli utenti a essere più cordiali e rispettosi, così ha condiviso una serie di post a riguardo.

Il messaggio social

Come ultimo "messaggio" condivide il seguente testo: «Le parole che usiamo sui social hanno un peso, per questo vanno trattate come tratteremmo nella realtà, nel dialogo con una persona che stiamo guardando negli occhi», condivide l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aggiungendo: «E con questa concludo».

La volontà di Beatrice è chiara, e sono mesi che cerca di proporla sui social senza successo, comprensibile è la sua preoccupazione, probabilmente finalizzata non tanto a se stessa quanto alla paura che i suoi figli un giorno possano leggere tutte le cattiverie indirizzate a loro.

