Scudetto Milan, il tifoso Giorgio Panariello impazzisce di gioia: «Pioli ti amo»

«Sono proprio contento, ho già mandato un messaggio a Stefano Pioli e gli ho scritto 'ti amo, ovviamente calcisticamente'. La squadra è stata fantastica, hanno fatto una partita meravigliosa, concentrati, da squadra che merita di vincere lo scudetto». Anche Giorgio Panariello festeggia la vittoria del Milan. Il comico e attore, dichiaratamente rossonero, commenta lo scudetto appena conquistato. «Adesso è una grande festa».

E aggiunge: «Per me è stato un travaglio, sul 2 a 0 è come se fosse uscita la testa del bambino, adesso ho partorito. È una settimana che sono in tensione. Il Sassuolo non era mica una squadra facile sulla carta o così dicevano. Il sorpasso all'ultima giornata sarebbe stata veramente una roba...». E ancora, l'attore racconta: «Avevo tutti gli amici che mi scrivevano e preparavano la festa e i mortaretti e io dicevo state fermi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 21:08

