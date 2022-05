Matteo Salvini allo stadio esulta per lo scudetto del Milan: la festa social

Festa per lo scudetto che il Milan si porta a casa per la 19^ volta. E nella bolgia dei festeggiamenti allo stadio di Reggio Emilia, c'è anche Matteo Salvini che gioisce per la vittoria rossonera con urla e sorrisi. Su Instagram, infatti, il leghista ha pubblicato post e stories dall'inizio della partita fino alla vittoria finale. Salvini omaggia la sua squadra del cuore pubblicando su Instagram un post: due cuori, uno rosso e uno nero, e due grandi sorrisi: quello di Salvini e, accanto, quello del figlio.

Già dalle 18, in attesa dell'inizio della partita, Salvini aveva pubblicato una foto del "waiting for": «Tortelli verdi, tortelli di patate, lasagne al ragù e lambrusco, buona domenica da una splendida trattoria vicina a Reggio Emilia in attesa della partita…». Direttamente in trasferta a Sassuolo, dalle tribune dello stadio, Salvini ha documentato sui social la partita e, soprattutto, l'esaltazione finale con salti di gioia.

