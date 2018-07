Sarah Jessica Parker in vacanza in Italia: selfie con i fan a Marzamemi

Sarah Jessica Parker in vacanza a Portofino, Sex and the city sulla costa ligure

ama l'Italia e anche quest'anno ha scelto di trascorrere le vacanze nel Bel paese. Dopo Portofino, la star diè stata "avvistata" anota località turistica della Sicilia meridionale.Chi l'ha riconosciuta, nonostante cappello e occhiali da sole, non ha potuto fare a meno di scattare un selfie e di pubblicarlo sul suo profiloIn rete circolano gli scatti di una fan del telefilm e del suo personaggio in particolare .Qualche giorno fa i paparazzi l'hanno sorpresa sulla terrazza di un hotel in Liguria in costume da bagno. La "Carrie Bradshaw" della serie ha documentato le sue vacanze sui social soffermandosi su terrazzi, panni stesi, gatti al sole e cibo. «Italia deliziosa, pomodorini freschi e basilico», ha scritto in un post dimostrando di apprezzare le prelibatezze italiane.