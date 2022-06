Samuel Peron, l'annuncio a sorpresa dopo la crisi con Tania

Il ballerino storico di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, aspetta il suo primo figlio. A darne il dolce annuncio lo stesso Peron nel suo profilo Instagram, con una foto tenera che ritrae Samuel mentre bacia il pancione della compagna Tania Bambaci. “La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”. Con queste parole la coppia descrive il momento più bello della loro vita.

Il danzatore 40enne condivide con il pubblico la sua emozione e felicità nel diventare genitore con Tania, 31 anni, attrice e modella con cui ha una relazione da 9 anni. Nel 2020 la loro storia d’amore ha traballato e ha vissuto un periodo di crisi che li ha allontanati.

“La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”, aveva rivelato Samuel.

E quale dono migliore di un figlio per coronare questo amore? Gli auguri sotto il post della coppia arrivano da gran parte del cast di Ballando con le stelle, Samanta Togni, Lucrezia Lando, Anastasia Kuzmina, Raimondo Todaro, Alessandra Tripoli, Fabio Canino. In attesa di aggiornamenti sul matrimonio, già annunciato nel 2021, facciamo le congratulazioni ai futuri genitori per il loro sogno diventato realtà.

