Shakira e Piqué, l'incredibile retroscena: «Litigio furioso in strada, lei ha perso la voce»

I rumors sulla ex coppia del momento non si fermano. La separazione tra Shakira e Gerard Piqué hanno sconvolto la Spagna e il mondo intero e continuano ad uscire allo scoperto nuove testimonianze e nuovi retroscena sulla loro relazione. Una relazione dipinta da molti come perfetta, ma che, una volta scoperchiato il vaso di Pandora, in realtà sembrava essere al capolinea da tempo.

La loro rottura, infatti, sembrava essere preannunciata da anni. A quanto pare la popstar colombiana e il difensore del Barcellona erano in crisi già da anni e nel corso del tempo non sono mancati momenti difficili. La giornalista Silvia Taules ha raccontato a «Salvam»e, programma tv di Tele 5, di un furioso litigio che l'ex coppia avrebbe avuto in strada nel 2017.

«Hanno litigato furiosamente davanti a tutti - ha confessato la giornalista -. Lei ha perso la voce ed è stata costretta a cancellare parte del suo tour». E indagando, in effetti, si scopre che nel 2017 Shakira rinviò alcune date europee annunciando dei problemi di salute e che adesso si scopre invece fossero più problemi di coppia.

Ma cosa portò Shakira a inveire e sbraitare così furiosamente contro il marito di fronte a tutti? Pare che la popstar già 5 anni fa scoprì dei tradimenti di gerard Piqué. Un'infedeltà che ha portato la 45enne a urlare così tanto da lesionarsi lo strumento del mestiere: le corde vocali.

E un'infedeltà che si è protratta nel tempo fino ad arrivare al 2022, anno in cui Shakira non ha più resistito e ha deciso di separarsi dal suo grande amore. Secondo la Taules, infatti, le notti brave di Piqué, tra club e altre donne, non sarebbero una novità: «È cosa risaputa». E dunque la separazione era solo questione di tempo.

