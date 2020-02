Samanta Togni si sposa con Mario Russo. Come già annunciato la ballerina (ex) di Ballando con le Stelle, talent condotto da Milly Carlucci, celebrerà il suo matrimonio col fidanzato Mario Russo, di professione chirurgo plastico, sabato 15 febbraio.



SAMANTA TOGNI IL MATRIMONIO CON MARIO RUSSO SABATO 15 FEBBRAIO

Samanta Togni il matrimonio con il fidanzato Mario Russo

Con l’arrivo delle nozze e della vita di famiglia però Samanta lascia anche trasmissione “Ballando con le stelle”, dov’è stata per anni una grande protagonista. Un’anticipazione l’aveva data la stessa Togni in un’intervista in cui spiegava che l’addio è anche legato al suo ruolo di insegnante, che ormai le va stretto: “Lascio Ballando con le stelle – aveva spiegato - Mi ha dato tantissimo, c'è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no”. E nonostante l’indiretta richiesta sembra difficile, dato quanto è consolidata, che Milly le conceda una sedia dietro al bancone dei giudici. La Togni ha fatto parte del talent dal 2005, quando ha danzato in coppia con Fabrizio Frizzi.Quello col chirurgo Mario Russo, originario di Napoli, che per lavoro si divide tra la sua città e Dubai, per la Togni è stato un vero e proprio colpo di fulmine, dato che i due si sposeranno dopo essersi conosciuti solo lo scorso luglio, casualmente in treno, con proposta di nozze alla fine del mese di agosto.

L’incontro infatti sembra voluto dal destino, i due i si sono incontrati in treno sulla tratta Napoli- Roma, dove erano seduti uno di fronte all’altro: “Lui ha cominciato a parlare - aveva spiegato - eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato in inglese ma poi siamo passati all’italiano! Poi mi ha cercata su Instagram...”.

L’annuncio era stato dato dalla stessa ballerina che aveva condiviso uno scatto che la vedeva in vestito da sposa, seguito dalla didascalia: “LA VITA HA MOLTA PIÙ FANTASIA DI NOI... Qui ero alla Rocca di Narni... poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa di @alta_moda_michelini @divaatelierbymichelini ... chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione... @drmariorusso”.

Lui invece, ospite di "Caterina Balivo" a "Vieni da me" ha descritto il momento della proposta (a Capri) inizialmente senza anello: «Quella sera la luna era piena ma mi sono dovuto togliere la camicia perché morivo dal caldo. E non avevo l’anello, che poi le ho disegnato. Volevo rappresentare il treno dove ci siamo conosciuti».

Le nozze si celebreranno nella cittadina di Narni, in Umbria, dov'è nata la Togni. Alla festa saranno presenti oltre 140 invitati, fra cui non mancheranno i protagonista di "Ballando" come Samuel Peron. Il testimone di nozze della sposa sarà il coreografo Giampiero Gencarelli.



Samanta Togni il figlio Edoardo

, Edoardo, nato quando era poco più che maggiorenne (dal suo primo marito Mirko) che ha compiuto recentemente 18 anni e ha raccontato la sua relazione alla notizia delle imminenti nozze: “Mio figlio è introverso, quindi inizialmente è rimasto interdetto. Ci siamo conosciuti a luglio, ad agosto mi ha fatto la proposta. Mio figlio è partito frenato, ora è molto felice per me, si è aperto e si confrontano”.In passato ha rivelato che è stato proprio lui a salvarla dai suoi problemi con l’alimentazione: “Ho sofferto di anoressia e sono arrivata a pesare 43 chili. Grazie alla mia famiglia e alla nascita di mio figlio sono riuscita a superare quel brutto momento. Oggi sono felice e guardo al futuro”





Samanta Togni gli ex fidanzati

Nel 2010 ha una breve love story con l'ex calciatore e personaggio tv, con cui ha fatto coppia nella quinta edizione di "Ballando con le stelle", mentre l’anno successivo ha avuto un flirt con lo scrittore e produttore Nicola Paparusso.Atra relazione nata dietro le quinte del talent di Milly Carlucci quella con l’allenatore ed ex calciatore, stavolta durata tre anni e finita per motivi tuttora avvolti nel mistero.

