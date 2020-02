Samanta Togni, matrimonio con Mario Russo: la location, gli ospiti vip e le 140 bomboniere

Matrimonio tra Samanta Togni e Mario Russo, è cominciato il conto alla rovescia. Le nozze più attese del momento si celbrano alle 17, nella splendida location del Mulino Eroli, a due passi dal suggestivo Ponte d’Augusto di Narni, in Umbria, terra natale della famiglia Togni.

Samanta Togni, showgirl ternana e popolare ballerina di Ballando con le Stelle, e Mario Russo, chirurgo plastico, diranno il fatidico sì davanti a 140 invitati, tra i quali molti vip del mondo dello spettacolo. La lista, a poche ore dalla cerimonia, è ancora segretissima.

Il matrimonio sarà celebrato dal sindaco di Narni Francesco De Rebotti. Testimone di nozze per Samanta Togni, ex di Stefano Bettarini e Christian Panucci, sarà il coreografo e ballerino Giampiero Gencarelli. Per le bomboniere, Samanta ha voluto delle piccole confezioni di marmellata d'agrumi fatta dalla mamma.



La coppia è stata di recente protagonista della puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. Samanta e Mario si sono lasciati andare a confidenze e aneddoti e hanno ribadito che la loro è una grande storia d’amore. Un vero e proprio colpo di fulmine visto che il medico e la Togni stanno insieme dallo scorso luglio.

«Ci siamo conosciuti sul treno e abbiamo iniziato a chiacchierare. Io poi l’ho cercata su Instagram, non sapevo fosse famosa in Italia», ha ricordato Mario Russo da Caterina Balivo. Il 47enne è un noto chirurgo estetico, che si divide tra Londra e Dubai. «Ma per tanti anni ho vissuto anche in Spagna quindi non ho mai visto Ballando con le Stelle in Italia», ha dichiarato. Poi una vacanza a Capri - con la proposta di matrimonio subito accettata da Samanta - ha fatto definitivamente decollare la grande storia d'amore.

