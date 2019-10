Samanta Togni, matrimonio lampo: sposa il chirurgo conosciuto in treno: «La vita ha più fantasia di noi»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 20:00

annuncia il suo. La showgirl ha dato la notizia ai suoi fan attraverso un post dal suo account instagram. Prima dell’attuale fidanzato, il chirurgo plastico, Samanta ha avuto una lunga relazione, durata 8 anni, con l’ex calciatore Christian Panucci.Il post la vede in uno scatto di qualche tempo fa, in vestito da sposa, seguito dalla didascalia: “LA VITA HA MOLTA PIÙ FANTASIA DI NOI... Qui ero alla Rocca di Narni... poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa di @alta_moda_michelini @divaatelierbymichelini ... chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione... @drmariorusso”.L’incontro, come ha fatto sapere la Togni, è stato voluto dal destino. I due infatti si sono conosciuti in treno sulla tratta Napoli- Roma, dove erano seduti uno di fronte all’altro: “Lui ha cominciato a parlare - ha spiegato - eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato in inglese ma poi siamo passati all’italiano! Poi mi ha cercata su Instagram...”.