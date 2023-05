Sabrina Ferilli e l'aborto: «Dovrebbe essere un diritto garantito». E posta il video di critica contro gli obiettori

di Redazione Web

In Italia abortire è difficile, a volte impossibile. E lo conferma Sabrina Ferilli che si unisce al coro di donne indignate per questa situazione. Nelle ultime ore, l'attrice romana ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video di Freeda lasciando a corredo un commento. Andiamo a vedere qual è il suo pensiero.

Sabrina Ferilli e il maggio piovoso: la battuta lascia senza fiato i follower

Sabrina Ferilli, nuovi cassonetti per la differenziata a Roma: «Che bella sorpresa»

«Nel 2023 un Paese democratico e civile abortire dovrebbe essere un diritto garantito. Dovrebbe, appunto», ha scritto Sabrina Ferilli a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Non a caso, la presa di posizione dell'attrice romana non è scontata soprattutto riguardo a tale situazione.



Nella clip condivisa da Sabrina Ferilli, si sente la ginecologa Federica Brosio che spiega il motivo per il quale in Italia ci siano così tanti obiettori di coscienza: «Ci sono diverse sfaccettature della non obiezione di coscienza. Tu puoi fare semplicemente le ecografie, puoi fare certificati ma chi fa gli interventi sono veramente pochi. Siamo davvero pochissimi. Cosa penso dei medici obiettori? Credo che non dorebbero fare i ginecologi. Perché il ginecologo ostetrico per antonomasia è colui che sostiene e supporta la donna», si sente dal video di Freeda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA