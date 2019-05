Royal Baby, Serena Williams va a trovare l'amica Meghan Markle e a conoscere Archie: le foto della visita

come sottolinea il Daily Mail.

Domenica 26 Maggio 2019, 17:31

è molto amica di Meghan Markle e la sua visita al piccolo Archie, il Royal Baby dei duchi dinon poteva tardare troppo. La campionessa di tennis ha raggiuntoper conoscere il bambino e sui suoi social ha pubblicato le immagini nella lussuosa residenza reale. Una piccola sosta prima di andare aLa sette volte campionessa diha pubblicato suuna foto e un boomerang in una delle stanze della casa di Meghan e del principe Harry. Il look e l'allegria non sono passati inosservati e i followers si sono scatenati in complimenti. Per il grande evento la star del tennis sarebbe stata vestita e accompagnata dalla migliore amica di Meghan, la fashion stylist canadese39 anni. Secondo alcuni, la duchessa potrebbe scegliere tra le due donne la madrina del piccolo Archie. La Williams è un'intima amica di Meghan ed è stata ospite al suo matrimonio con il. Le due si sono conosciute alla festa dele da allora non si sono più perse di vista. In più occasioni durante la gravidanza dell'ex attrice, la tennista aveva riservato belle parole nei confronti dell'amica sostenendo che sarebbe stata una mamma stupenda.Le due si sono ritrovate e Serena avrà pensato che fosse il momento giusto per fare un po' di compagnia a Meghan. La duchessa di Sussex è sempre più sola in questi giorni. Il marito è in Italia e viaggia spesso per rispettare i suoi doveri di membro della