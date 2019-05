Royal baby nato, l'annuncio di Meghan ed Harry su Instagram: «It's a boy». Battesimo previsto a giugno

Ultimo aggiornamento: 16:24

Così ihanno annunciato sullalaUn post composto, semplice, con lo sfondo blu, in cui si annuncia la nascita di uncon l'aggiunta in basso: «Il duca e la duchessa del Sussex sono lieti di annunciare la nascita del loro bambino».Che l'ora del parto fosse vicina si era ormai capito, anche che potesse essere questione di ore, così l'atteso annuncio è arrivato. Smentite tutte le tesi complottistiche che lo volevano nato ormai da giorni, smentite anche le teorie sul fatto che fosse una femminuccia. Per ora del bimbo si conoscono solo il sesso e il peso. Sempre sulla pagina Instagram si aggiunge: «Siamo lieti di annunciare che La nascita reale. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno dato il benvenuto al loro primogenito al mattino presto, il 6 maggio 2019. Il figlio della loro altezza reale pesa 7 libbre e 3 once».Un secondo commento aggiunge: «La Duchessa e il bambino sono entrambi sani e stanno bene, e la coppia ringrazia il pubblico per la loro eccitazione e il sostegno in questo momento molto speciale della loro vita. Maggiori dettagli saranno condivisi nei prossimi giorni». Harry ha fatto sapere di essere molto felice affermando che per il nome del piccolo c'è tempo, almeno fino al battesimo, previsto per giugno.«È la più incredibile esperienza che potessi immaginare», ha proseguito Harry, emozionato e sorridente, rivolgendosi ai giornalisti schierati di fronte alla residenza dei duchi di Sussex di Frogmore Cottage, vicino al castello di Windsor, e dicendosi «al settimo cielo». «Come una donna possa fare ciò che fate va oltre la mia comprensione», ha poi osservato. Il principe si è quindi dichiarato «orgoglioso» della moglie. «Entrambi siamo assolutamente elettrizzati e grati per tutto l'amore e il sostegno ricevuto da ciascuno, è meraviglioso e vogliamo condividere (questo momento) con tutti»