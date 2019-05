Royal Baby nato, l'annuncio di Harry: «Non abbiamo ancora scelto il nome ma c'è tempo»

Royal baby, scatta il toto nomi: favoriti Alexander e James. Ecco cosa rivela Harry​

Unpiuttosto emozionato, quello che in tv ha annunciato ladel suo primogenito. Il '' è infattie nelle ore successive sono giunti tutti gli annunci ufficiali, compreso quello di Buckingham Palace.«Non abbiamo ancora scelto il, ma c'è tempo», ha spiegato. Il motivo è semplice: il battesimo di '' è previsto per il mese di giugno e fino ad allora ilpotranno sciogliere i propri dubbi sul nome da dare al loro primogenito. In ogni caso, è molto probabile che il nome verrà annunciato nei prossimi giorni, forse insieme alla prima foto del '', che è stata venduta in esclusiva a Vogue e che potrebbe uscire già mercoledì prossimo, 8 maggio 2019.In precedenza,aveva spiegato alla stampa: «Entrambi siamo assolutamente elettrizzati e grati per tutto l'amore e il sostegno ricevuto da ciascuno, è meraviglioso e vogliamo condividere (questo momento) con tutti. Sono orgoglioso di mia moglie e ovviamente al settimo cielo».