Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio: «A causa di una malattia mi sono ritrovata senza lavoro»

Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio, confessa di aver attraversato un periodo difficile. A causa di una malattia infatti ha perso il lavoro e, non riuscendo inizialmente a guarire, si è abbandonata allo sconforto.

Romina Pierdomenico ha sofferto quattro anni fa di psoriasi guttata, infiammazione che provoca piccole lesioni, dolore e prurito: “Mi sono ritrovata senza lavoro – ha confessato in un’intervista a “Ok Salute” - e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”.

Inizialmente non ben curata, Romina Pierdomenico, si è poi sottoposta a una terapia a basa di anticorpi monoclonali ed è partita per il Brasile, per poi tornata in Italia, evitando di incontrare altre persone: “Era doloroso e difficile spiegare ciò che mi stava accadendo, nessuno probabilmente mi avrebbe capita”.

La malattia era causata anche dallo stress e lei ora sa come comportarsi: “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere l’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA