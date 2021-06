Belen Rodriguez e l’assenza dal social: «Non sono diventata antipatica, è che sono un po' gelosa...»

Belen Rodriguez è all’ottavo mese di gravidanza si confida con i follower e spiega il motivo per cui ultimamente è poco presente sui social. Una scelta che ha lasciato i fan stupiti, dati i numerosi post che la loro beniamina era abituata a condividere: “Non sono diventata antipatica – ha spiegato – ma sono un po’ gelosa della mia gravidanza”

Belen Rodriguez e l'assenza dai social

Belen Rodriguez è all’ottavo mese di gravidanza, in attesa della nascita della sua prima figlia femmina, Luna Marie, dalla relazione col neo fidanzato Antonio Spinalbese. Negli ultimi periodi, in netto contrasto col passato, Belen Rodriguez è stata poco presente sui social e ha voluto spiegare ai follower il motivo della sua scelta: “Non è che io sia diventata antipatica – ha fatto sapere ai fan - Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, sta succedendo questo. Manca poco, meno di un mese, sono un po’ stanca perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio”.

L’assenza di Belen Rodriguez sarà comunque sicuramente temporanea: “Sono un po’ assente dai social, non so…questa gravidanza mi è presa un po’ così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me, mi sento più serena, mi sembra di custodire la mia maternità e questo mi fa sentire bene (…) Non vedo l’ora di vedere Lunita, non vedo l’ora di condividerla con voi. Penso che questo sia in assoluto il momento più bello di una donna, partorire e dare alla luce un figlio”.

