Carlo, Harry ha scatenato una rivolta della famiglia reale? Cosa succede a Buckingam Palace

Secondo alcuni esperti, Re Carlo si troverebbe in una situazione complicata riguardo alla possibile riconciliazione con il principe Harry. Un esperto in particolare ha sottolineato che questa decisione potrebbe avere conseguenze negative su tutta la famiglia reale. Il mondo intero sa che il principe Harry ha lasciato i suoi doveri reali nel 2020 assieme a sua moglie Meghan Markle, e da allora è stato coinvolto in varie controversie, tra cui la famosa intervista con Oprah, la pubblicazione del suo libro di memorie "Spare" e la serie Netflix intitolata "Harry & Meghan".

<h2>L'intervista<h2>

Durante una recente visita nel Regno Unito, avvenuta a settembre, la richiesta del principe Harry di soggiornare al Castello di Windsor sarebbe stata respinta per mancanza di preavviso formale e tempi troppo ristretti per organizzare il suo arrivo. L'esperto reale, il dottor Ed Owens, ha analizzato tutta la situazione, affermando che la faccenda indica chiare tensioni all'interno della Royal Family e ha sottolineato che la presenza, seppur temporanea, di Harry nel Regno Unito potrebbe aver disturbato gli altri membri della famiglia, incluso il principe William. Re Carlo si trova in una situazione complicata, poiché qualsiasi decisione prenderà per riconciliarsi con Harry potrebbe avere conseguenze negative sulle sue relazioni con gli altri membri della famiglia, che potrebbero non essere pronti a perdonare Harry per le sue azioni e a rivoltarsi contro Re Carlo stesso.

