Re Carlo, l'appello straziante al figlio Harry: non era mai accaduto prima. Cosa ha chiesto

La famiglia reale inglese è un'istituzione che ha sempre affascinato e intrigato il mondo intero. Negli ultimi anni, si è sviluppato un rapporto complesso e spesso controverso con il principe Harry, il più giovane dei figli di Carlo e della compianta Diana. Il suo percorso, segnato da momenti di grande affetto e tensioni pubbliche, ha catturato l'attenzione dei media globali e ha suscitato continui dibattiti. Re Carlo avrebbe persino lanciato un appello disperato al principe Harry e al principe William, in seguito alla ormai risaputa tensione tra i due fratelli reali.

Re Carlo e Harry, i rapporti oggi

È noto anche che la rottura nei rapporti tra Harry e la famiglia reale britannica è stata innescata dalle numerose affermazioni contro di loro da parte di Harry e Meghan Markle da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti all'inizio del 2020.

Nel suo libro di memorie, Harry ha rivelato di un appello struggente fatto da suo padre, nel tentativo di risolvere i problemi familiari. In un incontro per rendere omaggio al nonno Filippo, Carlo avrebbe infatti pregato i suoi figli di non rendere gli ultimi anni della sua vita una miseria. Harry nella sua biografia ha anche menzionato un "codice segreto" usato da William durante momenti di crisi estrema, ma alla fine ha rivelato di non aver creduto alle sue parole.

Da allora, Harry non è stato più visto in pubblico con la famiglia reale britannica e non ha avuto incontri pubblici con suo padre o suo fratello.

