Principe Harry, l'ultimatum a Re Carlo III: le parole del Duca di Sussex che dicono tutto

A poche settimane dall'incoronazione di Re Carlo III, attesa per il prossimo 6 maggio, continua a far rumore l'atteggiamento di Harry e le sue dichiarazioni contenute sia nel libro autobiografico che nell'intervista rilasciata in esclusiva a ITV.

La cerimonia dell'incoronazione

In attesa di scoprire se lui e Meghan Markle presenzieranno alla cerimonia (un vero e proprio evento mondiale), Harry ha dipinto suo padre come distante emotivamente e incapace di costruire un vero rapporto, in un quadro familiare infelice e pieno di ombre, tra la morte di Lady Diana e le seconde nozze del padre - mal viste - con Camilla.

Le parole del principe Harry

E proprio nell'intervista rilasciata a Tom Bradby per ITV, quando gli è stato chiesto se sarebbe andato all'incoronazione, ha affermato: «Da qui al giorno dell'incoronazione possono succedere ancora molte cose». Harry ha poi pronunciato sei parole che dicono tutto: «La palla è nel loro campo». Che stia ancora aspettando l'invito ufficiale per la cerimonia?

Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

