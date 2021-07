Patrizia De Blanck, maledizione per chi abbandona gli animali: «Ho un'antenata strega... Morirete schiacciati in una pozza di sangue»

La contessa Patrizia de Blanck si schiera contro chi abbandona gli animali e dal social promette, come vendetta, un intervento malevolo da parte di una sua antenata: «Vi mando la maledizione della mia antenata strega! – ha minacciato in un video su Instagram - Morirete schiacciati in una pozza di sangue!».

Patrizia de Blanck e la maledizione per chi abbandona gli animali

La contessa Patrizia de Blanck, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nel suo post social avvisa subito i suoi follower “Questo non è un messaggio diplomatico”. La contessa infatti in un video su Instagram si scaglia contro chi, durante la pandemia (e non sono stati pochi) ha preso un animale per poter uscire o cercare compagnia e adesso che la situazione si sta normalizzando lo abbandona per strada. La contessa Patrizia de Blanck per loro riserva una particolare punizione, la maledizione da parte di un’antenata strega: «Ho un’antenata strega e vi mando la sua maledizione – ha spiegato sul social - Tutti quelli che abbandonano gli animali, facessero la loro fine, cioè schiacciati in una pozza di sangue. Questo è il mio augurio, figli di mignott*».

