Paola Di Benedetto e il dolce pensiero di Raoul Bellanova: sempre più innamorati

di Redazione web

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono sempre più innamorati e sui social non nascondo più il loro grande sentimento. I due, infatti, inizialmente, erano un po' restii a scattarsi selfie insieme o a dedicarsi dolci pensieri, ora, invece, la loro relazione sembra proseguire davvero a gonfie vele e l'ultima storia pubblicata sul proprio profilo Instagram dalla speaker radiofonica, ne è la prova.

Aurora Ramazzotti alle nozze vip con Paola Di Benedetto e Sara Daniele: gli outfit super sexy

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, spunta il commento sulla differenza d'età. E lei risponde così

La storia Instagram di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è molto attiva sui propri profili social e, proprio nelle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato una foto che la ritrae con il dolce pensiero recapitatole dal fidanzato Raoul Bellanova. L'influencer stringe tra le braccia un grande bouquet di piccole rose azzurre. Paola non aggiunge nulla come didascalia, anche se, il suo sorriso smagliante parla chiaro: con il difensore del Torino è davvero felice. Inoltre, in una delle sue storie precedenti, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha pubblicato un'immagine in cui il fidanzato fa un cuore per lei con le mani.

La relazione tra Paola e Raoul

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova fanno coppia fissa ormai da qualche mese. La loro relazione sarebbe nata sui social perché il calciatore del Torino avrebbe contattato la bella showgirl.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA