Paola Di Benedetto e la dolce dedica di Raoul Bellanova: la coppia è più innamorata che mai

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova non si nascondono più. La coppia, ora che ha ufficializzato la propria relazione, sembra essere più affiatata che mai e ogni occasione è buona per condividere tutto sui rispettivi profili Instagram senza, però, esagerare. Infatti, l'influencer e il calciatore non amano pubblicare scatti o contenuti troppo intimi, anche se, quando sono insieme non perdono mai l'occasione di mostrarlo al mondo dei social.

La storia Instagram di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto ha pubblicato una storia Instagram in cui si trova al ristorante e davanti a lei c'è un piatto coloratissimo dall'aspetto invitante. In realtà, la foto gliel'ha scattata il nuovo compagno, il giocatore Raoul Bellanova, e, poi, l'influencer l'ha ricondivisa sul proprio profilo. Il difensore del Torino ha menzionato la fidanzata nella storia, aggiungendo anche un'emoticon a cuoricino e Paola ha ripostato il tutto scrivendo: «Finalmente insieme», aggiungendo un cuore rosso.

Effettivamente, i due hanno trascorso gran parte dell'ultimo periodo lontani perché Raoul era impegnato con il ritiro prestagionale, mentre, Paola si è concessa qualche giorno di vacanza in Grecia insieme agli amici.

La relazione tra Paola e Raoul

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si frequentano ormai da qualche mese.

