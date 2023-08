Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, spunta il commento sulla differenza d'età. E lei risponde così

di Redazione web

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si stanno godendo il loro amore alla luce del sole ormai da diverse settimane. La showgirl e il calciatore fanno coppia fissa ormai da qualche tempo ma, inizialmente, non pubblicavano nessun contenuto di coppia sui rispettivi profili social, fino a quando, il difensore del Torino non ha postato una foto in una storia Instagram in cui baciava la sua Paola. Questa relazione, però, continua a scatenare gli hater che commentano le foto dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin che, però, risponde loro a tono.

Paola Di Benedetto e la dolce dedica di Raoul Bellanova: la coppia è più innamorata che mai

Il post Instagram di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto ha pubblicato una serie di nuove foto nel proprio profilo Instagram. L'ex speaker radiofonica era a Torino, città in cui gioca il suo fidanzato Raoul Bellanova e, infatti, in sua compagnia ha postato una storia di un romantico bacio. Alcuni utenti social, però, continuano a criticare la showgirl e il fatto che faccia coppia fissa con un ragazzo molto più piccolo di lei. Infatti, tra i due intercorrono otto anni di differenza: Paola è nata nel 1995 mentre Raoul nel 2000.

Una follower dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, sotto le sue nuove foto, ha scritto: «E il bimbo di 20 anni dove lo hai lasciato?».

Quindi, Paola, senza utilizzare mezzi termini, ha risposto: «Quale tipo di frustrazione personale ti affligge per scrivere un commento di questo tipo?».

La storia d'amore tra Paola e Raoul

La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sarebbe nata sui social: il calciatore, infatti, avrebbe contattato la showgirl.

