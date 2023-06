Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, il bacio immortalato dai paparazzi: la conferma dopo i rumor

di Redazione Web

Sono mesi che Paola Di Benedetto è finita sotto il mirino del gossip a causa della sua vita sentimentale. I fan continuano a chiedersi con chi l'influencer si starebbe frequentando in questo periodo e sono curiosi di scoprire la verità. Ultimamente è stata proprio l'influencer a lasciare una dichiarazione in merito alle voci sul suo ritorno con Federico Rossi dove ha sottolineato che tra di loro ci fosse solo amicizia. Sono giorni invece che non si fa altro che parlare del fatto che Paola di Benedetto si stia frequentando con il calciatore del Cagliari, Raoul Bellanova. Ma arriva la conferma: i due sono stati paparazzati insieme in un ristorante mentre si scambiavano un tenero bacio. Ma andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Le immagini stanno già facendo il giro dei social e i fan vorrebbero avere maggiore chiarezza sul rapporto tra il calciatore e l'influencer. A intervenire sulla vicenda è stato Amedeo Venza che ha pubblicato nelle sue Instagram stories le foto di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova insieme al ristorante, felici e spensierati.

Attualmente nessuna dichiarazione ufficiale è pervenuta dai due ma non è escluso che a breve possano rompere il silenzio e rivelare la verità ai fan sul loro rapporto.

Non ci resta che aspettare.

