Paola Di Benedetto, il nuovo flirt è un calciatore dell'Inter. Corona: «È arrivato con una supercar da 300mila euro»

Paola Di Benedetto ha un nuovo amore. La coppia è stata paparazzata in un locale di Milano mentre ballano e si baciano. La nuova fiamma della showgirl è un calciatore dell'Inter. Dopo i cantanti Rkomi e Federico Rossi, scatta il flirt con il difensore di 23 anni Raoul Bellanova. I due sono stati immortalati in un momento affettuoso, ma ancora non hanno confermato né smentito la relazione amorosa.

Nuovo amore per Paola Di Benedetto

A lanciare lo scoop è Fabrizio Corona che pubblica in esclusiva il video dei due in momenti intimi e affettuosi.

«Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto.

