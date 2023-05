GialappaShow, i fan bocciano Melissa Satta alla conduzione: «Ridateci Paola Di Benedetto»

di Redazione web

Melissa Satta è bella, ma non balla. Sembra questo il bilancio per la showgirl, che ha affiancato il Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow, su Tv8. I fan stanno apprezzando molto il ritorno dei Gialappi in tv e il programma, nonostante l'addio a Mediaset, mantiene un alto seguito. Inevitabili, dunque, i commenti alle co-conduttrici, che si stanno alternando.

GialappaShow, la prima di Paola Di Benedetto è un successo: «L'unica vincitrice del GFVip a fare carriera, è la nuova Marcuzzi»

Torna la Gialappa's, Mago Forest su Fabio Fazio: «Il suo addio alla Rai? Ecco come la penso...»

Melissa Satta non convince

La compagna di Matteo Berrettini ha condotto la puntata del 28 maggio. Non un trionfo, secondo i fan. «Molto meglio la Di Benedetto della Satta nel ruolo di co-conduttrice... Per il resto solo applausi e un ringraziamento per le sane risate regalateci...e cin cin a tutti!», è il commento di un utente, che ha ricevuto diversi "like" sulla pagina Facebook del programma. «Speriamo che nella prossima puntata torni Paola Di Benedetto», ha scritto un altro.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgialappasband.official%2Fposts%2Fpfbid02QHygRLc4G6pQVpwamJWKoYMbdNowtkLAoozv61LqQKBsNpzqNyscqEdj4o3uVRVEl&show_text=true&width=500" width="500" height="645" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

C'è anche però, chi ha apprezzato la scelta del programma: «In un periodo di tensione per lei, è stata una bella scelta quella di metterla in conduzione». Lei sui social ha ringraziato chi l'ha seguita. Nel pomeriggio invece è stata con il suo Matteo Berrettini al Gp di Monaco. I due sono ormai inseparabili e sempre più innamorati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA