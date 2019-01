Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi per colpa di Stefano De Martino

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembra che frasia scoppiata la crisi per colpa di. Paola infatti dopo la fine sua breve storia nata all’Isola dei Famosi con Francesco Monte aveva ritrovato il sorriso, come riportato da Leggo.it , assieme a Federico del suo musicale di Benji & Fede ma dopo aver scelto di passare il capodanno assieme all’ex di Belen, la sorella e alcuni amici nella coppia sarebbe sceso il gelo.Secondo “Chi” infatti Federico avrebbe tolto dal suo account alcuni post che aveva dedicato a Paola per poi volare negli States col collega Benjamin Mascolo. Il motivo della crisi sarebbe stata la scelta dell’ex naufraga di passare il 31 dicembre sulle nevi di Sankt Moritz insieme a Stefano De Martino , la sorella Adelaide e altri amici mentre lui doveva presenziare a Bari per lo show di capodanno di Federica Panicucci su Mediaset. Una crisi a scoppio ritardato dato che solo qualche giorno fa i due si dichiaravano follemente innamorati