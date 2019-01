Camihawke: «Io un'influencer? No, sono un'artista»

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ti fermi a guardare un suo post colpito dai capelli lunghissimi e il fisico da modella, cominci a seguirla su Instagram perché sa far ridere. Camihawke, nome social di Camilla Boniardi, ha conquistato il suo spazio nel web a colpi di autoironia e racconti di sfighe quotidiane. Partendo da un video pubblicato per gioco su Facebook, in poco tempo ha costruito una fanbase solida grazie ad alcuni format da lei ideati, come l'Oroscophawke e le «rece umili», recensioni senza troppe pretese sugli argomenti più disparati. Ma non chiamatela influencer.«Mi piace più la definizione di creatore di contenuti di intrattenimento».«L'influencer lo associo più a qualcuno pagato per scattare una foto a un prodotto e il suo lavoro finisce lì».«Mi occupo di tutti i miei contenuti, c'è un'agenzia che mi segue solo per la parte organizzativa».«Dall'ideazione alla scrittura, dalla registrazione al montaggio, è un processo che può impiegare giorni. Quindi sì ma è un lavoro molto dinamico».«E ci resterà per sempre. Piuttosto vado a coltivare ulivi in Umbria».«Sì e sono contenta che ci sia, me la sono anche sudata. La credibilità va costruita fidelizzando il pubblico sulla sincerità».«Banalmente, se ti arrivano dieci proposte di lavoro ne accetti una e scarti quelle che non rientrano nelle tue corde. Cerco sempre di diffondere solo cose in cui realmente credo o che comunque conosco molto bene».«Le mie dinamiche familiari, la mia vita più intima. E la parte più noiosa. Ma anche io ho momenti tristi o problemi, non li condivido perché penso non interessino a nessuno».«Credo che nessuno lo faccia. E quello che si vede per quanto sembri personale è sempre filtrato».«Le piattaforme social non danno la possibilità di esprimerti come artista allo stesso livello degli altri media. C'è sempre l'ambizione a provare cose nuove, se arrivano ben venga»