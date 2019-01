Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“E’ stato un colpo di fulmine, poi piano piano col tempo ho capito che poteva essere una storia importante”, dopo la precoce fine della sua relazione con Francesco Monte, nata sull’Isola dei Famosi,come riportato da Leggo.it si è fidanzata con Federico Rossi, del duo musicale di Benjii e Fede Lei non nasconde il suo amore: “Federico è un ragazzo straordinario - ha spiegato a "Diva e donna" - molto intelligente e ha una grande personalità. Insieme ridiamo e ci divertiamo moltissimo”.Il primo incontro è stato casuale: “Ci siamo incontrati per la prima volta nel bar sotto l’albergo dove alloggiavamo qui a Milano. Inizialmente c’è stato un po’ di imbarazzo, ma pian piano, bevendo Moscow mule, tutto è diventato più semplice. Abbiamo parlato tantissime ore fino a notte fonda e… da lì tutto è nato”.Federico ha già fatto follie d’amore pe lei (“Mi ha detto: “Prepara le valigie” e mi ha portata a fare un viaggio: destinazione segreta. Mi sono ritrovata nella romantica isola di Santorini, in Grecia, ed è stata Una vacanza perfetta”), ma nonostante la perfetta intesa per ora nessuna convivenza: “No, perché io mi sono da poco trasferita qui a Milano e sono alla ricerca dei miei equilibri e spazi. Federico è molto impegnato nel suo lavoro. Per ora non è il momento giusto e stiamo bene così”.