Paola Barale e la fine dell'amore con Raz Degan: «Il momento più difficile della mia vita»

Giovedì 11 Luglio 2019, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il momento più difficile della mia vita è stato sicuramente quando è finita la relazione con il mio ultimo fidanzato”,torna a parlare della fine della sua relazione con, modello, attore e vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi.L’addio per Paola è stato traumatico, come ha confidato a Paola Perego in un’intervista nella trasmissione “Non disturbare”: “Io non volevo – ha confessato - Sto parlando di Raz Degan. Lasciare andare una persona che ami moltissimo, a cui vuoi molto bene, è molto difficile e credo che questo sia un grande atto di amore e maturità. Se ami una persona la rispetti”.Ora è single (“Da un po’ di anni a questa parte ho imparato a stare da sola. Prima ero sempre con qualcuno, mi faceva paura stare da sola”) ed ha anche parlato del suo rapporto con la maternità: “Non ho la necessità di avere un figlio. Credo di non aver avuto bambini anche perché non ho mai avuto nessuno accanto che li volesse e che mi invogliasse. Anzi quando ero sposata con Gianni Sperti, lui dei figli li voleva. In quel periodo però avevo molti impegni di lavoro. Un figlio penso che si faccia quando c’è una condizione stabile”.