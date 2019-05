Pamela Prati, Pamela Perricciolo rivela: «Eliana Michelazzo ha debiti. Si è venduta per entrare al Grande Fratello»

di Emiliana Costa

Verissimo

Martedì 28 Maggio 2019, 21:08

. Ieri, oggi vi aggiorniamo con su tutti i dettagli rivelati da Donna Pamela sul casoSelviaggia Lucarelli ha chiesto all'ex manager perché non vada in tv a difendersi, comee Pamela Prati. Lei ha risposto così: «Secondo me volevano farmi fuori perché Eliana se la rigirano come vogliono., poi Pier Silvio Berlusconi per fortuna si è opposto e hanno chiamato Vladimir Luxuria al suo posto».E sulla questione Mark Caltagirone, ha commentato: «Una storia mal gestita da tutte e tre. Poi Pamela ed Eliana in tv si sono volute accusare tra di loro. Ora abbiamo zero credibilità tutte e tre». Poi Pamela Perricciolo commenta(che si era giustificata dicendo di aver chiamato Mark Caltagirone): «».Pamela Perricciolo avrebbe spiegato anche com'è nato: «Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell' università. Quando Eliana è uscita da Uomini e donne aveva problemi, le diedi il contatto di un amico che si chiamava Simone. Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale.Ma quanti casini. Cinque anni fa un onorevole di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, ha conosciuto tale Dany sulla mia bacheca Facebook, questo le ha sottratto 1.600 euro e lei ha fatto un esposto anche contro me e Eliana».E sui vip che hanno accusato lei e Eliana Michelazzo: «Sono entrata nel profilo di Simone Coppi, profilo in cui Eliana entra dalla mattina alla sera.».Sulla presunta, Pamela Perricciolo ha affermato: «».Eliana Perricciolo e Pamela Prati l'avrebbero accusata di essere state plagiate. Lei commenta così: «Il documento di riservatezza tra noi tre l’ha proposto Eliana col suo studio legale, strano che sia una vittima e chieda alle altre di tacere.L’ospitata di Domenica in di Pamela Prati è stata pignorata dal fisco. I produttori le hanno detto che con gli avvocati dovevano decidere se Mediaset fosse parte offesa per truffa. Le hanno congelato il cachet, 40mila euro in totale. Poi non so se ha risolto. Prende 1200 euro al mese di pensione».E sulla brutta reputazione che ne verrebbe fuori da questa vicenda, Pamela Perricciolo conclude così: «».