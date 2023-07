Ornella Muti e la disavventura dopo il volo: «Le mie valigie finite ad Amburgo». Cosa è successo

di Redazione web

Ornella Muti è infuriata per ciò che le è successo nel suo viaggio di ritorno da Cagliari a Roma. L'attrice si trovava in Sardegna per parteciapare e ritirare un premio alla carriera al Filming Italy Sardegna Festival. Quando l'evento è giunto al termine, Ornella si è diretta all'aeroporto per tornare nella Capitale e una volta atterrata a Roma non ha più trovato le sue valigie: «Sono spariti moltissimi capi di grande valore e i vestiti che avevo preparato per una tourneè teatrale».

Il racconto di Ornella Muti

Ornella Muti ha raccontato la sua disavventura ai microfoni de Il Messaggero: «Ho imbarcato la valigia a Cagliari, ma non è mai arrivata a Fiumicino. Al suo interno c’erano vestiti sponsorizzato da indossare in alcuni eventi già fissati. È stato bruttissimo. Ho perso i capi che avevo preparato per una tournée teatrale. Al numero verde perdevo ore senza avere informazioni. Poi finalmente qualcuno si è attivato e mi ha fatto sapere che la mia borsa era ad Amburgo. Ornella Muti mancherebbero vestiti per un valore di circa 8 mila euro.

Le dichiarazioni di Ornella Muti

Infine, Ornella Muti conclude dicendo: «Il lucchetto era stato spaccato. All’interno c’erano delle scatole vuote. Sparite le scarpe di Roger Vivier, così come occhiali, cuffie e borsette. Per carità non fa nulla, però non è stato piacevole. Da oggi in poi volerò più leggera, con il bagaglio a mano». I carabinieri di Trastevere, Roma si stanno occupando di quanto successo.

